Visit Detroit debutta in Italia, Cavallotti: “L’interesse sta aumentando”

Visit Detroit debutta nel mercato italiano, sostenuta dalla partnership con la Juventus. “Collaboriamo con i principali tour operator per la promozione” spiega Gabriele Cavallotti, trade & marketing manager di Aviareps Italy.

La destinazione è approdata per la prima volta al TTG e lavora con le agenzie. “La risposta del mercato italiano fino adesso è abbastanza timida - ammette il manager -, ma i tour operator accolgono le novità di settore in maniera aperta e l’interesse sta aumentando”.

La proposta punta su itinerari dei Grandi Laghi e city break, con il volo stagionale Delta da Roma. Musica, motori, sport e architettura guidano il prodotto: dalla Motown al jazz, dall’Henry Ford Museum alle squadre delle quattro leghe professionistiche, fino ai palazzi degli anni Venti e Trenta. L’offerta alberghiera cresce anche recuperando edifici storici, con aperture previste nei prossimi due anni. Avanza la ristorazione, con l’obiettivo di attrarre chef stellati. “È una città che ha tanto da offrire” sottolinea Cavallotti.