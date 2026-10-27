Nesma Airlines diventa Flyplus, concretizzando una strategia di crescita aerea saudito-egiziana già annunciata ad agosto. La nuova compagnia, che in Italia volerà su Milano Malpensa, promette espansione, diversificazione dell’offerta e miglioramento dei servizi premium. Il cambio di brand prevede, infatti, che l’attuale flotta di 13 aeromobili raggiungerà i 21 velivoli entro il 2027.

L’espansione del network, invece, si concentrerà sull’aeroporto Internazionale di Sphinx, che collegherà direttamente l’area metropolitana del Cairo con importanti hub internazionali. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio e attrarre il segmento premium, Flyplus introdurrà inoltre una nuova Business Class su tutta la flotta. “Non stiamo semplicemente cambiando nome: stiamo ampliando la nostra flotta, migliorando il prodotto di bordo con una nuova Business Class ed espandendo significativamente la nostra presenza dall’Aeroporto Internazionale di Sphinx - ha dichiarato Mohamed Elsherif, chief commercial officer della compagnia -. Il mercato italiano è un pilastro fondamentale di questa visione e siamo impegnati a offrire ai nostri partner e passeggeri in Italia un’esperienza di viaggio superiore e sempre più qualificata”.

La compagnia sottolinea che la transizione avverrà senza alcuna interruzione operativa. Sebbene il marchio commerciale si evolva in flyplus, la ragione sociale, il management e i principali codici operativi della compagnia, inclusi il codice Iata e il codice Icao rimarranno invariati.

Roberto Saoncella