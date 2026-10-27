Sita acquisisce Flightscape per supportare i vettori nella gestione dell’operativo

Sita verso l’acquisizione di Flightscape. L’azienda ha raggiunto un accordo per acquisire la divisione software di CAE Inc. specializzata nelle attività operative delle compagnie aeree (dalla gestione dei voli al controllo delle attività a terra).

Attraverso l’integrazione delle soluzioni Flightscape, Sita aiuterà i vettori a prendere decisioni operative più efficaci e a coordinare in modo più efficiente le attività di ripristino delle operazioni.

“Le compagnie aeree devono sfruttare al meglio aeromobili, equipaggi e infrastrutture e, allo stesso tempo, rispondere a sfide operative sempre più complesse”, ha dichiarato David Lavorel, chief executive officer di Sita. “Con Flightscape, metteremo a fattor comune le nostre competenze complementari per rafforzare l’offerta rivolta alle compagnie aeree e consentire loro di prendere decisioni operative sulla base di una visione più completa dell’intero ecosistema dell’aviazione. Potranno così anticipare le criticità, ripristinare più rapidamente la normale operatività e gestire attività più resilienti”.

Ogni giorno, oltre 90 compagnie aeree utilizzano il software di Flightscape per pianificare, gestire e operare i voli sulle proprie reti.

“Le decisioni più difficili in un centro di controllo operativo arrivano quando i piani cambiano e ogni minuto conta - ha dichiarato Yann Cabaret, ceo di Sita for Aircraft -. Oggi la tecnologia e l’intelligenza artificiale possono aiutare le compagnie aeree e i loro partner ad avere una visione più completa di ciò che sta accadendo e a reagire in modo coordinato. Con Flightscape, il nostro obiettivo è fare in modo che, quando i piani cambiano, i team operativi delle compagnie aeree e i loro partner nell’industria del trasporto aereo dispongano delle stesse informazioni, così da poter ripristinare l’operatività in modo coordinato, anziché agire come soggetti separati”.