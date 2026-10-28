Gruppo Travelsoft, cambio al vertice di Travelgate e nuova società in arrivo

Si apre un nuovo capitolo per Travelsoft. Il Gruppo alza il velo su una serie di novità che riguardano le sue due società Travelgate e Travelsoft Services.

La prima riguarda un cambio al vertice di Travelgate. Da giugno 2026 Luisa Camara ha, infatti, assunto la guida dell’azienda, ereditando dal fondatore Pedro Camara il ruolo di amministratore delegato.

Nel suo nuovo incarico Luisa Camara sta gestendo una nuova fase di sviluppo volta a facilitare la distribuzione e la vendita di strutture ricettive da parte dei clienti. “Vogliamo che le aziende che lavorano con Travelgate possano vendere soggiorni utilizzando informazioni più complete e facili da consultare - afferma -. Il nostro prossimo passo è integrare i contenuti relativi agli hotel e alle camere nella stessa connessione che i nostri clienti utilizzano già per consultare disponibilità e tariffe ed effettuare prenotazioni”.

Parallelamente, Pedro Camara - che mantiene un legame con Travelgate in qualità di consulente esecutivo del Consiglio di amministrazione - è impegnato nella direzione di Travelsoft Services, società che distribuisce alloggi e altri servizi turistici alle agenzie di viaggi. Partendo da questa realtà Camara sta dando vita a una nuova società all’interno del Gruppo, i cui dettagli saranno resi noti prossimamente. “Luisa conosce a fondo Travelgate e ha avuto un ruolo determinante nella sua crescita. Possiede la conoscenza del settore e la capacità di giudizio necessarie per portarla ancora più lontano. Questa nuova fase mi permette di tornare a creare, con l’esperienza maturata costruendo Travelgate e il sostegno di Travelsoft”, sottolinea Pedro Camara.