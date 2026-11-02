La Grecia in gruppo di Utac Viaggi

Utac Viaggi annuncia l’uscita del catalogo ‘Grecia - Viaggi di gruppo’, con una selezione di itinerari, servizi e informazioni utili per visitare il Paese.

In totale la pubblicazione propone 46 itinerari, con partenze in aereo o in nave della durata di 4, 5, 6 o 7 giorni. Per quanto riguarda le sistemazioni, sono proposte strutture alberghiere di categoria 3 stelle sup., 4 stelle standard e 4 stelle sup.

“La proposta - riporta una nota dell’operatore - si distingue per la possibilità di combinare e personalizzare i diversi servizi, grazie ad una selezione di hotel e ristoranti distribuiti nelle principali località greche. Il catalogo dedica ampio spazio a ogni aspetto organizzativo: trasporti marittimi e aerei, sistemazioni alberghiere, ristorazione, noleggio pullman, guide professionali, assistenza e coperture assicurative”.

Utac Viaggi si avvale di guide professionali, “capaci di andare oltre la semplice trasmissione delle informazioni storiche e culturali, trasformando la visita in un’occasione di conoscenza e partecipazione”.