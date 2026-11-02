Belmond, il Venice Simplon-Orient-Express ferma a Montecarlo

Per la prima volta nella sua storia, il leggendario Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe aggiunge una nuova destinazione altrettanto leggendaria: Montecarlo. Il 10 maggio 2027, il treno viaggerà da Parigi a Venezia, percorrendo la linea ferroviaria della Costa Azzurra e fermandosi, per la prima volta, a Montecarlo. L'itinerario entrerà stabilmente a far parte del calendario delle partenze annuali.

Sul fronte italiano, prosegue nel 2027 la serie Villeggiatura by Train, che vede il Venice Simplon-Orient-Express raggiungere nuove destinazioni in tutta la Penisola. Ogni itinerario è stato concepito per celebrare l'arte del viaggio lento, unendo l'eleganza del treno al carattere unico delle più iconiche destinazioni italiane. L'esperienza sarà arricchita da soggiorni e attività presso Splendido, A Belmond Hotel, Portofino, Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence, Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, Venice e Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast.