L’industria del turismo globale si dà appuntamento a Londra. Si apre oggi l’edizione 2026 del World Travel Market London. Tema di quest’anno ‘Resilience, rebound & reinvention: The next era of global travel’ (Resilienza, ripresa e reinvenzione: la prossima era dei viaggi globali).

Tra gli highligts della tre giorni la presentazione del Global Travel Report 2026, che delineerà le principali tendenze emergenti nell’industria dei viaggi; l’intervento di Gloria Guevara, ceo del Wttc; e la 20esima edizione del Ministers’ Summit, che domani riunirà all’Excel London circa 50 ministri del Turismo provenienti da tutto il mondo.

Novità di quest’edizione sarà poi il Leaders’ Summit, che alle 13 di oggi riunirà per la prima volta gli enti del turismo.

Il padiglione Italia

Non mancherà il padiglione Italia. Il taglio del nastro è previsto oggi alle 12 (ora locale). A seguire l’Enit alzerà il velo sulle principali novità strategiche previste per la stagione 2027 nel corso della conferenza stampa ‘Italy: Reinventing Beauty. A New Era of Travel, Inspired by Italy’.

Ampio oltre 2mila metri quadrati, il padiglione Italia presenterà al Regno Unito e al mercato turistico internazionale la ricca offerta turistica, culturale ed enogastronomica della Penisola. Quindici le regioni italiane rappresentate: Alto Adige, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino e Umbria. A queste si uniscono le delegazioni della Camera di Commercio di Como-Lecco, della Città di Milano, del Comune di Genova, della Repubblica di San Marino, di Roma Capitale, di Turin Alps, di Turismo Torino e Provincia e di Visit Brescia.