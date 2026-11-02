Incidente ferroviario in Spagna, Iryo chiede la revisione dei protocolli di sicurezza

Dopo il grave incidente sulla linea ad Alta velocità che collega Madrid all’Andalusia, Iryo ha chiesto alle autorità spagnole la revisione dei procolli di sicurezza ferroviaria.
La società partecipata da Trenitalia, proprietaria di uno dei due convogli coinvolti nell’impatto, ha scritto una lettera all’Agenzia statale per la sicurezza ferroviaria (Aesf), ponendo l’attenzione sulle attuali procedure in vigore in caso di guasto dei sistemi di protezione automatica dei treni.
Nella missiva, riporta Hosteltur, l’operatore ferroviario ha proposto di rivalutare le condizioni di circolazione quando viene meno la supervisione del sistema Lzb (zona a bassa velocità) e i convogli passano alla modalità Side Signal Block (Bsl)
In questo caso Iryo ha proposto la possibilità di introdurre un limite di velocità di 40 km/h per i treni che operano in modalità Bsl.
La richiesta è in linea con quella già avanzata dal Sindacato spagnolo dei macchinisti e degli assistenti ferroviari.
Remo Vangelista