Costo jet fuel, a ottobre la quotazione raddoppia rispetto a un anno fa

Secondo i dati Iata relativi al mese di ottobre sul costo del jet fuel, il mese si chiude con una media per tonnellata metrica pari a 1.513,36 dollari.
Rispetto al mese precedente il dato registra un incremento di 66,65 dollari pari al +4,61%. Il confronto con ottobre 2025 evidenzia un incremento di 786,14 dollari, pari al +108,10%.
Ottobre conferma il rialzo in atto da luglio, con quotazioni vicine ai massimi di aprile e più che doppie rispetto a un anno fa. Una dinamica che pesa sui bilanci delle compagnie aeree, imponendo drastiche misure di contenimento dei costi per garantirne la continuità operativa.
Il cambio medio del dollaro a ottobre viene dichiarato dalla Bce pari a 1,12016 dollari per un euro, quindi con un deprezzamento dell’euro del -2,71% rispetto al mese precedente.
Remo Vangelista