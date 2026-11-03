Alta velocità spagnola, Renfe abbatte i prezzi dei biglietti

La fiducia nell’alta velocità spagnola è ai minimi storici, dopo l’incidente ferroviario di Urda. Ecco dunque che Renfe tenta la strada della riduzione dei prezzi, facendo calare drasticamente il costo dei biglietti su diverse linee. Alcune, fa notare Preferente, offrono ora tariffe ben al di sotto di quelle abituali, arrivando anche a meno di 10 euro, con sconti fino al 70% sul costo abituale.

Secondo i dati raccolti da Okdiario il treno ad alta velocità AVE tra Madrid e Valladolid permette di viaggiare a novembre per soli 7 euro, contro i 15 euro dei biglietti più economici acquistati con oltre un mese di anticipo. Anche sulla tratta Madrid-Barcellona i prezzi sono diminuiti: circa 30 euro, rispetto a una tariffa media di 53 euro, con picchi che arrivavano fino a 100 euro.

Il calo delle tariffe fa seguito allo svuotamento dei treni anche durante lo scorso weekend, uno dei principali fine settimana lunghi dell’anno. Le fotografie condivise dagli utenti sui social media mostrano, infatti, vagoni con un gran numero di posti vuoti, in alcuni casi quasi il 90% di posti liberi.

L’impatto si fa sentire in particolare sulla tratta Madrid-Andalusia, che rimane chiusa dall’incidente e dove la vendita dei biglietti è sospesa fino al 13 dicembre. L’interruzione ha spinto alcuni viaggiatori verso altri mezzi di trasporto: i servizi di autobus aggiuntivi di Socibus sono andati esauriti in pochi minuti e Iberia ha aggiunto 520 posti, con tariffe massime di 99 euro. Intanto a Siviglia il tasso di occupazione alberghiera è sceso dal 90% al 50% durante lo scorso fine settimana.