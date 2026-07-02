Accor, Handwritten Collection arriva a quota 50 e aspira al raddoppio

Arriva a toccare quota 50 il ventaglio di strutture che fanno parte della Handwritten Collection , la collection di hotel dal carattere distintivo lanciata da Accor nel 2023. Le ultime new entry sono l’Hotel Rathauspark Wien - Handwritten Collection in Austria, l’Hotel Shanghai Hongqiao – Handwritten Collection in Cina e Château de Mazan - Handwritten Collection in Francia: tre indirizzi che contribuiscono, ciascuno con la propria voce, alla crescita di questa collezione di hotel unici nel loro genere.

“Handwritten Collection - spiega Jean-Yves Minet , Global Brand President, Midscale & Economy di Accor - celebra l’individualità nell’ospitalità e il potere della connessione umana. Raggiungere quota 50 hotel riflette un desiderio crescente di soggiorni personali, sinceri e plasmati da storie reali, oltre all’opportunità per gli hotel indipendenti di trovare casa all’interno di un brand collection globale, entrando in contatto con un pubblico internazionale di viaggiatori”.

Il brand è oggi presente in 20 Paesi e conta oltre 50 hotel in fase di sviluppo. Handwritten Collection riunisce indirizzi unici, in cui ogni dettaglio riflette la personalità dell’host e lo spirito del luogo. Ogni hotel è selezionato con cura, valorizzandone il carattere rispetto alla standardizzazione e il racconto rispetto all’uniformità.