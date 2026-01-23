Sun Siyam nomina Deepak Booneady Group ceo

Una nuova guida per Sun Siyam Group. Il gruppo alberghiero ha annunciato la nomina di Deepak Booneady a Group chief executive officer con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Booneady - che ha già ricoperto il ruolo di ceo di Sun Siyam Resorts - ha guidato negli ultimi anni una fase significativa di trasformazione del brand, contribuendo a rafforzarne il posizionamento internazionale. Il suo operato si è concentrato in particolare sulla centralità della customer experience e su iniziative strategiche capaci di valorizzare l’identità maldiviana del Gruppo, proiettandola sulla scena globale del lusso.

Sotto la sua guida, Sun Siyam ha ampliato e affinato il proprio portafoglio tra Maldive e Sri Lanka, incrementando la visibilità sui mercati chiave e mantenendo un forte focus su persone, cultura aziendale e sviluppo dei talenti.

Nel nuovo ruolo di Group ceo, Booneady sarà responsabile dell’intero portfolio del Gruppo, guidando la crescita strategica, lo sviluppo del brand e l’espansione verso nuovi mercati e concept, in continuità con i valori fondanti di autenticità, integrità e ospitalità sincera.

Commentando la nomina, Ahmed Siyam Mohamed, fondatore e presidente del Gruppo, ha affermato: “Sun Siyam è nato dal cuore, con una profonda fiducia nelle persone, nella passione e nell’ospitalità guidata dall’amore. Deepak ha contribuito in modo significativo al nostro percorso. La sua leadership è chiara, rispettosa e ispiratrice. Questa nomina riflette la nostra volontà di rafforzare una leadership collaborativa e la fiducia che ripongo in lui. Sono orgoglioso di vederlo assumere questo ruolo.”

La nomina di Deepak arriva in un momento cruciale, in cui Sun Siyam Group, impegnato nel rafforzamento dei propri marchi, nello sviluppo di concept resort di nuova generazione e nell’esplorazione di nuove aree di crescita sostenibile e responsabile, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria posizione.