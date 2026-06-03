ACI blueteam apre una sede a Parigi: al via Blueteam France

ACI blueteam sbarca a Parigi. La società del gruppo ACI porta avanti il suo percorso di sviluppo internazionale aprendo una nuova sede nella Ville Lumière e lanciando così Blueteam France.

Oltre a rafforzare la presenza di ACI blueteam in Europa, Blueteam France avrà l’obiettivo di supportare clienti corporate francesi e internazionali con servizi di corporate travel sempre più evoluti.

“L’apertura della sede di Parigi rappresenta per noi un passo naturale nel percorso di crescita internazionale di ACI blueteam - spiega Roberto Bettinelli, ceo Blueteam France e direttore generale di ACI blueteam S.p.A. -. La Francia è un mercato di assoluto interesse, non solo per il suo potenziale, ma anche per la forte connessione con i settori più rilevanti nei quali operano i nostri clienti, come il fashion e il luxury. Essere presenti direttamente sul territorio significa rafforzare la nostra capacità di affiancare le aziende in modo ancora più concreto, mantenendo lo standard di servizio che ci contraddistingue e continuando a guardare avanti, con una visione orientata allo sviluppo e all’innovazione”.

Con l’apertura della sede di Parigi, ACI blueteam compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita internazionale. Blueteam France, così come già avviene per Blueteam Usa, opererà in continuità con il modello distintivo del Gruppo, fondato su qualità del servizio, personalizzazione e forte orientamento consulenziale, elementi chiave del posizionamento premium di ACI blueteam anche sui mercati internazionali.

“Entrare a far parte di questo progetto rappresenta per me una grande opportunità e una sfida estremamente stimolante – dichiara Angélique Quehen, branch country manager Blueteam France -. L’obiettivo è portare in Francia il modello distintivo di ACI blueteam: eccellenza nel servizio, attenzione al Cliente e capacità di sviluppare soluzioni su misura. Il mercato francese è dinamico, esigente e ricco di opportunità; costruire qui una presenza solida sarà il cuore del nostro lavoro quotidiano”.