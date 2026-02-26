ACI blueteam lancia la piattaforma Wonderblue per le aziende

Si chiama Wonderblue la nuova piattaforma di ACI blueteam pensata per rispondere a esigenze organizzative specifiche e completare l’offerta digitale a disposizione delle aziende. Una nuova release della piattaforma proprietaria BTTool, dedicata alla gestione integrata e strutturata dei processi di viaggio.

“Wonderblue nasce dal rebranding della piattaforma Wondermiles, evoluta attraverso un importante percorso di integrazione e personalizzazione tecnologica, realizzato con la consulenza del team guidato dal cto ACI blueteam Sandro Calzoni – spiega la società in un comunicato -. Il prodotto viene ora lanciato sul mercato con una nuova identità e un obiettivo preciso: offrire alle aziende una soluzione smart per la gestione di trasferte semplici e veloci, con un’esperienza di utilizzo intuitiva, ma solida, un onboarding rapido e una struttura tariffaria dedicata”.

Si tratta quindi di un ulteriore passo di crescita e innovazione dell’azienda, che rinnova la volontà di ampliarela propria gamma di soluzioni tecnologiche e di accompagnare le Imprese con strumenti flessibili e personalizzati sulle necessità del cliente. “Oggi mettiamo a disposizione delle aziende due soluzioni progettate per rispondere a esigenze diverse, rafforzando la nostra capacità di accompagnare organizzazioni con modelli e processi di viaggio molto differenti tra loro”, sottolinea Paolo Bertola, direttore commerciale di ACI blueteam.