ACI blueteam presenterà un nuovo progetto di incoming al Gran Premio d’Italia a Monza

ACI blueteam annuncia in una nota alla stampa la quinta edizione del GP Travel Club, in programma dal 4 al 6 settembre 2026 all'Autodromo Nazionale di Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Per l’occasione la Travel Management Company presenterà un nuovo progetto strategico di incoming, pensato per rafforzare il posizionamento di ACI blueteam sui mercati esteri e aprire una nuova linea di business legata all’accoglienza e ai grandi eventi in Italia.

Inoltre, la Tmc fa sapere di aver raddoppiato il proprio investimento assicurandosi l'esclusiva delle due torri hospitality dell'Autodromo, la storica Torre Nord, dove appunto sarà presentato il progetto di incoming, e la nuova Torre Sud.

Per l'edizione 2026, il GP Travel Club si trasferisce nella nuova Torre Sud dell'Autodromo dove saranno accolti gli invitati ACI blueteam in uno spazio vip con vista privilegiata sul traguardo, sui box, sulla griglia di partenza e sull'uscita della Curva Alboreto. La Torre Sud, si sviluppa su tre livelli e comprende una lounge dedicata ai top client e ai partner, con aree hospitality, spazi per il networking e servizi premium, in un ambiente elegante e riservato.

Tra i numerosi partener attesi sono stati annuncati JetBlue, Minor Hotels, Air Europa, Starhotels, Turkish Airlines, Trenitalia (Gruppo FS).

“Il GP Travel Club rappresenta per noi molto più di un appuntamento annuale: è un'occasione unica per condividere con i nostri Clienti e Partner le emozioni e i valori di uno degli eventi sportivi più prestigiosi e coinvolgenti al mondo – afferma Roberto Bettinelli, Direttore Generale di ACI blueteam –. La quinta edizione segna un ulteriore passo nel percorso di crescita di questo progetto, che coniuga business relation e passione sportiva in un contesto di assoluta eccellenza. Aver esteso la nostra presenza a entrambe le Torri hospitality dell'Autodromo significa investire ancora di più in un format nel quale crediamo fortemente, offrendo ai nostri Ospiti la possibilità di vivere il Gran Premio da una prospettiva privilegiata, immersi nell'atmosfera unica della Formula 1 e protagonisti di un'esperienza esclusiva, completa e coinvolgente. Siamo particolarmente lieti di poter contare anche quest'anno sul supporto di Partner di primo piano e sulla presenza rafforzata di Turkish Airlines, con cui condividiamo una visione orientata all'eccellenza del servizio, alla valorizzazione dei grandi eventi internazionali e alla costruzione di relazioni sempre più solide e durature”.