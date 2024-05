ACI blueteam amplia il suo impegno nel sociale attraverso una nuova collaborazione con l’associazione ‘Cometa’ di Como, che sostiene numerose famiglie del territorio attraverso una vasta gamma di servizi sociali ed educativi rivolti a bambini e ragazzi.

I dipendenti ACI blueteam saranno coinvolti direttamente dedicando parte del loro tempo ad aiutare attivamente nell’educazione dei ragazzi durante le attività quotidiane. Oltre al sostegno alla Onlus, uno degli obiettivi principali di questa iniziativa è sensibilizzare i collaboratori sulle esigenze del prossimo.

Continua, intanto, il sostegno alle nuove generazioni, una delle priorità della Travel Management Company, che ha istituito da diversi anni una Academy interna per formare giovani risorse e offrire loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro.

La collaborazione con Soleterre

Inoltre anche nel 2024 ACI blueteam continua a collaborare con Soleterre Onlus per l’emergenza in Ucraina. Durante questi due anni, il progetto ha ottenuto risultati tangibili anche grazie al contributo volontario di numerosi clienti della Travel Management Company e della travel industry che hanno aderito all’iniziativa. Tra i risultati il recupero di un ex convitto a Novoyarychiv, nella regione di Leopoli, che ha restituito una casa a trenta famiglie colpite dal conflitto, e l’apertura di un centro per la riabilitazione fisica e psicologica di bambini e ragazzi feriti dalla guerra.

“Abbiamo il dovere di agire”

“Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina, Medioriente, Marocco e in tante altre aree nel mondo non possiamo rimanere fermi a guardare, ma abbiamo il dovere di agire, per quanto è nelle nostre possibilità - dichiara dichiara Piergiorgio Reggio, Marketing Director ACI blueteam Spa -. Per questo con orgoglio continuiamo a essere al fianco di Soleterre Onlus, fondazione che garantisce il diritto alla salute di bambini, donne e uomini in zone di guerra. Siamo consapevoli, però, che anche le nuove generazioni del nostro territorio hanno bisogno di supporto. Per questo motivo, da quest’anno, abbiamo deciso con gioia di iniziare a sostenere direttamente anche con le nostre risorse interne il lavoro di Cometa. Con il continuo impegno verso il sostegno alle comunità internazionali e locali ACI blueteam conferma la sua dedizione nel contribuire a promuovere un settore turistico inclusivo, sensibile e consapevole”.