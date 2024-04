ACI blueteam porta i top client ad Amalfi

Si chiamerà ‘Amalfi 2024. Tempo sospeso tra presente e passato’ l’annuale evento dedicato da ACI blueteam ai suoi Top Client. L’evento si svolgerà dal 12 al 14 aprile ad Amalfi, luogo simbolo dell’italianità nel mondo.

L’entusiasmo e la soddisfazione degli invitati a seguito dell’edizione 2023, tenutasi presso il Forte Village Resort Sardinia, hanno confermato l’importanza di questi momenti d’incontro, trasformando questo format di condivisione e formazione in un appuntamento ricorrente, che si aggiunge alla lista dei circa venti eventi di marketing annuali organizzati da ACI blueteam e dedicati ai propri clienti, agenzie affiliate e staff operativo.

Gli ospiti raggiungeranno Amalfi grazie al supporto logistico del partner ITA Airways e di Balsamo per i servizi di mobility management a destinazione. Soggiorneranno, poi, all’Anantara Convento Resort, struttura realizzata all’interno di un convento del XIII secolo, costruito a picco sulla scogliera di Amalfi. Le giornate vedranno i partecipanti guidati in un viaggio sensoriale attraverso i sapori e i profumi della Costiera. Il programma prevede per la prima sera un’esclusiva cena in terrazza con vista sul maestoso Duomo della città, per poi proseguire, il giorno dopo, con un tour lungo il litorale a bordo di storiche auto cabrio, accompagnati da guide locali, con sosta per il pranzo presso il San Pietro di Positano. Un’esperienza davvero unica è prevista per l’ultimo giorno: partendo da Ravello si sorvolerà la costiera amalfitana in elicottero, permettendo di godere di una vista emozionante.

“I momenti di incontro e condivisione con i nostri clienti si sono rivelati, nel tempo, importanti momenti di formazione e occasioni fondamentali per rinnovare e rafforzare le nostre partnership – commenta Alfredo Pezzani, cbo ACI blueteam –. La condivisione di risultati, in una delle location italiane più affascinanti e iconiche, siamo certi non potrà che stimolare nuove visioni future sulle attività in sinergia e nuovi servizi da proporre, promettendo, allo stesso tempo, emozioni e prestigio senza eguali”.