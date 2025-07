Pedaggi autostradali: rincari in arrivo dal 1° agosto

Aumento in vista per i pedaggi autostradali. È questo il frutto di un emendamento dei relatori appena depositato alla legge di conversione del decreto Infrastrutture e che andrà al voto lunedì in commissione alla Camera. Una sorpresa che scatterà dal 1° agosto. Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato dovrebbe comportare un esborso complessivo nel 2025 per gli automobilisti di 37 milioni di euro.

La proposta introduce un rincaro di 1 millesimo di euro per chilometro per le categorie di pedaggio A e B, così come per le classi 3, 4 e 5. Queste ultime comprendono principalmente veicoli leggeri come auto, Suv, camper e moto, mentre le classi superiori riguardano camion e mezzi pesanti.

Secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento, l’aumento mira a garantire ad Anas le risorse necessarie per far fronte a un fabbisogno crescente negli ultimi anni, dovuto principalmente alla riorganizzazione della rete in gestione e ai maggiori costi per l’illuminazione pubblica e altre attività non coperti dall’attuale Contratto di Programma.

Le risorse aggiuntive stimate sono pari a circa 90 milioni di euro annui.