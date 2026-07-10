Addio agenzie abusive:via al codice identificativo

Un passo avanti contro l’abusivismo nel turismo organizzato. Il Ministero del Turismo ha presentato oggi la demo operativa della nuova piattaforma BDAV (Banca Dati Agenzie di Viaggio e Tour Operator).

Una vittoria per la categoria, che da tempo chiede misure per contrastare le attività irregolari o non autorizzate (38mila in Italia, secondo le stime del Report sulla Legalità Fiavet Confcommercio, a fronte di 7.100 adv regolari).

“Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro lungo e costante”, dichiara in una nota il vice presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Scanu, che ha seguito in prima persona l’intero iter del progetto. “Abbiamo affiancato le Istituzioni per arrivare a questo risultato storico. Il codice è uno scudo per le nostre imprese, costrette a subire la concorrenza sleale di chi non paga le tasse e non offre alcuna tutela, ma è soprattutto un patto di fiducia e sicurezza con i viaggiatori”.

Un codice identificativo per le agenzie

Il nuovo strumento messo a punto dal Mitur prevede - come già richiesto dalle associazioni di categoria - l’assegnazione di un codice identificativo nazionale alle sole agenzie di viaggi e tour operator in regola con i requisiti di legge.

Il codice dovrà essere obbligatoriamente esposto ed inserito in ogni attività di comunicazione, pubblicità, promozione o presenza sui canali social. In questo modo, i turisti avranno uno strumento immediato e digitale per verificare l’autenticità e la regolarità dell’operatore a cui si affidano, azzerando il rischio di truffe.

Per la Federazione la concretizzazione dell’albo telematico rappresenta la risposta ideale alle istanze presentate ai tavoli ministeriali. “Per garantire il pieno successo della piattaforma sarà ora indispensabile procedere speditamente verso una totale integrazione informatica tra le banche dati del Ministero del Turismo, dei singoli Comuni e delle Camere di Commercio - segnala Fiavet -. Solo un incrocio costante e automatizzato dei dati, come sottolineato dal vice presidente Scanu, permetterà di isolare definitivamente chi opera nell’illegalità, restituendo dignità alle imprese regolari e totale sicurezza ai viaggiatori”.