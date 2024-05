Il presidente di Adv Unite, Cesare Foà, aveva nei giorni scorsi segnalato alcune problematiche connesse ai voli operati da Neos. Il presidente lamentava infatti una situazione delicata soprattutto in vista della prossima stagione estiva, con ritardi e cancellazione di voli a suo parere attribuibili anche alla carenza di aerei.

A titolo di esempio, Foà citava il volo Neos in partenza da Napoli domenica 28 aprile e diretto in Egitto. Volo non partito, che aveva causato disagi ai passeggeri anche per la scarsa assistenza, a parere di Foà, offerta da alcuni tour operator. Disservizi anche il 1 maggio, questa volta per il volo da Capo Verde.

“I problemi possono verificarsi - scrive Foà in una lettera aperta - ma servono più garanzie; siamo in un momento di grossa ripresa e non possiamo permetterci errori nei confronti della clientela. Ci saranno cause risarcitorie ma chiediamo ai ministeri preposti di verificare le lacune sia della compagnia aerea che dei tour operator sanzionandoli per le loro eventuali mancanze. L’estate è alle porte e abbiamo bisogno di certezze”.

Pronta la risposta di Neos a TTG Italia, che in uno statement sulla vicenda specifica: “Nei giorni scorsi, due voli (un volo Napoli - Sharm El Sheik ed un volo di rientro da Capoverde per Roma) hanno, purtroppo, subito dei ritardi per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, dovuti ad un guasto tecnico il primo e ad una problematica operativa il secondo. I voli non sono stati cancellati, ma riprogrammati in un nuovo orario. Al fine di ridurre i disagi conseguenti, tutti i passeggeri sono stati assistiti per l’intera durata del ritardo, mediante il loro trasferimento ed alloggio in hotel, e sono stati aggiornati sullo sviluppo della situazione e sui loro corrispondenti diritti, così come previsto dal regolamento n. 261/2004, in collaborazione con il personale in servizio in aeroporto e con i tour operator”.

E sulla carenza di aerei, la compagnia aerea risponde così: “Neos dispone di una flotta, composta da aeromobili di ultima generazione, tra le più moderne d’Europa, capace di soddisfare l’attuale e futura programmazione estiva ed è, da sempre, costantemente impegnata al rispetto dei più alti standard di servizio e qualità, ponendosi quindi come partner affidabile tanto per i tour operator quanto per i propri clienti diretti, anche in termini di assistenza”.