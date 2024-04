Alpitour World, 100 milioni in più nel 2024

Obiettivi ambiziosi per Alpitour World che, come spiega il general manager Pier Ezhaya, per il 2024 si è dato un target ricavi, come tour operating, di 100 milioni in più sul 2023, “quindi 1,460 miliardi - spiega -. Il nostro anno finanziario inizia a novembre e oggi, dopo sei mesi, siamo già a un miliardo di euro di fatturato tra vendite invernali e portafoglio estivo, nonostante la crisi in Medioriente. Sono 120 milioni in più rispetto al 2023”.

E, in un’intervista a Milano Finanza, svela le novità di quest’anno: “La prima è Cartagena, in Colombia, che sarà raggiungibile con Neos, la compagnia aerea di Alpitour World. Nella Repubblica Dominicana aggiungeremo Miches, ma in programma c’è anche una nuova apertura nel Sud del Madagascar, un progetto che sarà realizzato nel gioro di due o tre annI”. Per la sola attività di tour operating il giro d’affari di Alpitour World nel 2023 è stato di 1,361 miliardi di euro.