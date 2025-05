Torino: il Turin Palace firma il nuovo progetto di formazione per le aziende

Un progetto che mira al segmento Mice e che ha tutto lo stile dell’hotellerie upscale impeccabile e contemporanea. Un progetto innovativo, che prende forma nel primo decennale dalla riapertura dell’hotel: il Turin Palace lancia l’iniziativa ‘Formazione&Team building’, dedicata ad aziende e gruppi di professionisti. Un pacchetto che consente di abbinare, all’affitto di una sala meeting, dei percorsi formativi affidati a trainer certificati, per creare momenti di condivisione costruttiva e attività coinvolgenti.

Tre i moduli esperienziali, messi a punto con l’utilizzo di tool non-convezionali: ‘Stress, Ansia e Burnout: Come ritrovare il benessere perduto’; ‘Facilitare i Flussi di Comunicazione con Bricks & Dice (Lego® Serious Play®)’; e ‘Team Building con il Teatro: Creare legami, Costruire squadre’. “L’idea di sviluppare percorsi formativi addizionali al solo affitto delle singole sale riunioni - spiega Margherita Marzot, quality manager del Turin Palace Hotel di Torino - nasce dall’esperienza maturata negli anni ospitando aziende o team di professionisti interessati a nuove formule per alleggerire la giornata lavorativa o svolgerla in modo alternativo. Nella nostra visione, offrire un servizio che risponda a questi bisogni rientra nella filosofia di accoglienza che già contraddistingue la struttura, tesa a rispondere alle necessità e ai desideri degli ospiti. La stessa scelta delle tematiche dei moduli è stata studiata sulle problematiche che maggiormente impattano su aziende e gruppi di lavoro: lo stress e l’ansia da prestazione, le difficoltà di comunicazione interna ed esterna e le relazioni tra le persone”.