Porre rimedio a un problema che in tempi recenti ha afflitto il comparto alberghiero: la difficoltà a reperire personale qualificato. “Negli ultimi anni il sistema ricettivo ha dovuto affrontare un crescente scollamento tra domanda e offerta di lavoro - ha detto recentemente il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -, e questo divario ha lasciato scoperti ruoli chiave e competenze indispensabili per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Per questo intendiamo allargare lo sguardo verso nuovi orizzonti, impegnandoci nel promuovere progetti di formazione, a livello nazionale ed europeo. Siamo concentrati nell’obiettivo di avviare giovani talenti al lavoro, perché è il modo migliore per costruire il futuro”.

La soluzione Staff House

Sul tema dell’occupazione è intervenuta anche Daniela Santanchè, ministro del Turismo, toccando, nella fattispecie, l’argomento ‘Staff House’: “Nel 2025 lanceremo un bando che consenta di dare una casa dignitosa ai lavoratori, ma che non gravi troppo sulle casse degli imprenditori. Il problema delle case è molto importante per il comparto del turismo, che è tra i settori più ‘mobili’ in assoluto. È spesso difficile trovare lavoratori che vivano nello stesso luogo dove lavorano, e per le aziende è un costo notevole”.