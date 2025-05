Un grande classico rivisitato per venire incontro alle esigenze della nuova clientela. King Holidays lancia ‘Partinsieme’, il progetto di tour di gruppo che guarda direttamente alle agenzie di viaggi, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo, che coniuga l’esperienza del tour organizzato alla libertà e allo spirito individuale.

Una quarantina le partenze previste tra giugno e ottobre, a prezzo fisso e garantito, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano. Le destinazioni sono 12 in totale, dall’Europa, al Medio Oriente e al lungo raggio. Si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia.

Aumentano i single in viaggio

“Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi - spiega Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays - e scoperto che ‘viaggi per single’ è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026. In questo contesto avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e di ottimizzare i tempi”. ‘Partinsieme’ prevede dunque che chi parte da solo possa condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie.

King Holidays si focalizza, inoltre sulle attività immersive proponendone svariate: dal trekking alle uscite con i pescatori, dalle cooking class e pranzi nelle abitazioni locali alle degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan.

Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte.

Oltre a ‘Partinsieme’ la programmazione di King Holidays include oltre 400 itinerari su base individuale o di gruppo. Tra i punti di forza, le partenze speciali con prezzo bloccato e voli in allotment su Egitto, Turchia e Tunisia, oltre a una vasta gamma di partenze garantite.