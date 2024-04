Bahamas: Neos aumenta le rotazioni del Milano-Freeport

Si rinnova anche per quest’anno la partnership fra il Ministero del Turismo e dell’Aviazione delle Bahamas, Neos, Bravo e Viva Fortuna Beach by Wyndham. Per l’estate, infatti, Alpitour World con la compagnia aerea Neos rinnova il collegamento settimanale operato ogni giovedì tra Milano Malpensa e Freeport, allungando così la stagione che inizia il 6 giugno e prosegue fino al 5 settembre.

“Abbiamo anticipato le partenze di due settimane rispetto allo scorso anno - dichiara Matteo Bolognesi, Destination Manager mainstream Caribbean & South America Alpitour World -. Per il 2024 ci siamo prefissati un obiettivo sfidante e siamo estremamente fiduciosi di raggiungere il risultato, complice anche il trend positivo del segmento gruppi; in termini generali attualmente registriamo + 64% di prenotazioni rispetto a pari periodo 2023. Sul fronte prodotto, Viva Fortuna Beach by Wyndham si presenta al mercato dopo il recente restyling di tutte le camere”.

Il resort

La struttura, un all inclusive della catena Viva Resorts by Wyndham, si trova sulla costa meridionale dell’isola di Grand Bahama, a 15 chilometri dall’aeroporto e a 8 chilometri da Port Lucaya. Da giugno a settembre la formula Bravo Viva Fortuna Beach arricchisce la proposta del resort con chef, animatori e assistenti italiani.

La proposta f&b prevede, oltre al ristorante a buffet, tre ristoranti à la carte: Dolce Vita, che propone cucina italiana; Hacienda Don Diego, che offre un menù messicano, in sostituzione di quello asiatico, e Viva Cafe, con cucina fusion. Tra le novità dell’estate 2024 quattro campi da pickleball e una nuova sala giochi e sport, aperta dalle 18 alle 22. Bravo Viva Fortuna Beach ospita, inoltre, un diving center, con accesso ai 34 punti di immersione e un’ampia proposta di escursioni.