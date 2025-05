Giappone, un fumetto mette a rischio i viaggi di luglio

Un manga parla di un nuovo terremoto in Giappone e piovono disdette turistiche. È quello che sta accadendo, soprattutto in Asia, a seguito della nuova profezia di Ryo Tatsuki, l’autrice del manga Watashi ga Mita Mirai (Il futuro che ho visto), che in passato aveva già previsto con anticipo il grave disastro del marzo 2011, ovvero il terremoto di Tohoku che innescò lo tsunami che colpì la centrare nucleare di Fukushima.

Ora la mangaka ha parlato di un nuovo evento e ha indicato il 5 luglio 2025 come data possibile. La previsione di quest’evento sta spingendo i viaggiatori più superstiziosi, in particolare dall’Asia orientale, ad annullare o ritardare le vacanze in Giappone. Come riportato dalla Cnn, la Wwpkg, un’agenzia di viaggi con sede a Hong Kong, ha dichiarato che le prenotazioni per il Giappone per inizio luglio si sono dimezzate e si prevede che diminuiranno ulteriormente nel prossimo mese. La paura si è diffusa anche in altri Paesi come Thailandia e Vietnam, con le ricerche di informazioni per un viaggio in Giappone crollate ad aprile anche dell’80%.