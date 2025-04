Go Global Travel: il mondo a portata di agenzia. Tecnologia e assistenza per migliorare le vendite

La rete dei partner Go Global Travel comprende l’intera filiera turistica: Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Partnership API, TMC (Travel Management Companies), DMC (Destination Management Companies), Hotel.

• Un rappresentante commerciale dedicato che accompagna i clienti in ogni fase del ciclo di acquisto, dall’inizio alla fine.

Go Global Travel garantisce alle agenzie di viaggi sue partner:

Trovare il servizio giusto al miglior prezzo attraverso un portale di prenotazione che comprende oltre 70.000 destinazioni di viaggio sul pianeta, più di un milione di soluzioni ricettive e un servizio di assistenza multilingue con operatori distribuiti in 29 uffici nel mondo. È quanto offre Go Global Travel alle agenzie di viaggi che entrando nella community possono assicurarsi molti altri interessanti vantaggi.

Go Global Travel è una delle aziende leader nel settore B2B, che si distingue dai competitor per l’elevato livello del servizio assistenza e per l’avanzata tecnologia in-house messa a disposizione dei clienti partner. Il Gruppo ha in capo diversi marchi , ed è composto da una famiglia di aziende e filiali interamente controllate, ciascuna leader nel proprio mercato. Grazie alla strategica presenza internazionale, offre ai partner tutti i vantaggi di lavorare con un’organizzazione globale, pur mantenendo un s ervizio personalizzato e l’ assistenza localizzata che si aspettano, dalla fase di vendita all’operatività quotidiana.

• Trasferimenti privati per ogni esigenza.

Il portale di prenotazione www.goglobal.travel offre una vasta gamma di servizi turistici in oltre 70.000 destinazioni del mondo , con tariffe selezionate tra oltre 150 fornitori leader o formalizzate con accordi esclusivi contrattati direttamente. E in più:

• Assistenza multilingue con operatori distribuiti in 29 uffici intorno al mondo.

Ciò che più distingue Go Global Travel dalla concorrenza è il continuo impegno posto nel garantire il massimo livello di assistenza alle agenzie partner. Non è solo una parte del lavoro ma il cuore pulsante dell’attività.

Tecnologie all’avanguardia

Azienda tecnologica leader nel settore dei viaggi, Go Global Travel offre alle agenzie strumenti avanzati per vendere di più e meglio, portandole sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Tutto questo grazie a:

• Un Motore di Prenotazione esclusivo per agenti basato su una piattaforma di prenotazioni intuitiva, fluida e semplificata, che consente di concludere una prenotazione in tre semplici passaggi. È progettata per essere facile da usare, permettendo agli agenti di concentrarsi su ciò che conta di più: i clienti.

• Un Team tecnologico interno e dedicato per integrazioni XML/API a disposizione in ogni fase del processo, che garantisce supporto costante per un’integrazione fluida ed efficiente.

L’acquisizione dall’azienda da parte di Yanolja nel 2023 ha infatti portato extra linfa e supporto al reparto IT, con un ulteriore innalzamento del livello di expertise e competenze specifiche a disposizione dei clienti partner, aprendo nuovi scenari e molteplici potenzialità di sviluppo.

Il mercato italiano ha guidato la chiusura del 2024 con una crescita a doppia cifra sul fatturato dell’anno precedente (+25%), e il 2025 è partito con i migliori presupposti, evidenziando un grande interesse da parte delle agenzie partner nei confronti del prodotto e dell’azienda.