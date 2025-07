Apre il Fairmont Udaipur Palace, wow effect in India. Le prime immagini

Più di un hotel, questa è una destinazione pensata per la nobiltà moderna; un regno in cui design maestoso, rituali immersivi, il romanticismo delle colline e il ringiovanimento dei sensi si fondono in una tenuta di 7 ettari . Con 3 27 camere e suite, 7 diverse sale eventi, 8 concept di ristorazione , un'oasi di benessere trasformativo ed esperienze basate sulla poetica tradizione del Rajasthan, questo palazzo invita ogni ospite in un mondo in cui lo stupore incontra la creazione artigianale. L'apertura del Fairmont Udaipur Palace segna un momento decisivo nel percorso di Fairmont in India.

“Questo nuovo palazzo riflette l'impegno di Fairmont nell’onorare lo spirito di ogni luogo in cui entriamo, fondendo il lusso globale con una profonda risonanza locale – dice Omer Acar , amministratore delegato di Raffles & Fairmont Hotels & Resorts -. Siamo orgogliosi di portare l'esperienza Fairmont a Udaipur e di far parte dell’eredità della città, un gioiello nella corona culturale dell'India”.

Il cuore del Fairmont Udaipur Palace è il maestoso leopardo , simbolo di resilienza, grazia e silenziosa ambizione: raffigurato in sculture e opere d'arte, celebra lo spirito della natura selvaggia. Ogni dettaglio è un omaggio al patrimonio vivente dell'India: dalle opere d'arte ricamate ai pannelli blu intenso scintillanti che rivestono corridoi e cortili. “Il nostro obiettivo – dice Somesh Agarwal , chairman and managing director di Rockwood Hotels & Keystone - non è mai stato solo quello di costruire un hotel, ma di creare un mondo. Udaipur è sempre stata un gioiello dell'India e, con il Fairmont Udaipur Palace, volevamo creare una destinazione nella destinazione, dove ogni ospite si sentisse un moderno maharaja o maharani. Questo palazzo non è costruito solo con pietra e marmo, ma con storie, maestria artigianale e anima”.

Nei mesi prossimi apriranno Celeste, un bistrot asiatico d'avanguardia, e The Alchemist, un concept mediterraneo di cucina dal vivo. Con oltre 13.300 metri quadrati di spazi per eventi interni ed esterni, il Fairmont Udaipur Palace è progettato per eventi degni di essere immortalati nella memoria. Il suo cuore pulsante è Jewel, una delle sale da ballo più grandi, con lampadari di cristallo, tappeti lavorati a mano e una facciata in vetro illuminata dal sole che si apre su terrazze panoramiche, colonnati con vista sulla valle e sui giardini cerimoniali di Jashn Bagh. Un altro punto forte del palazzo è la piscina dedicata agli eventi, uno scenario mozzafiato e appartato per serate a bordo piscina o cocktail al tramonto. Il palazzo offre alle 6 location per eventi, ognuna diversa dall’altra.

Molta attenzione anche al wellness: al Fairmont Spa & Salon e alla Fairmont Fit Gym, il benessere non è una pausa, ma un ritorno al ritmo naturale della vita. Con una superficie di 1100 metri quadrati, questo santuario trae ispirazione dal percorso del sole e invita gli ospiti a iniziare il proprio ciclo di rinnovamento. Per il tempo libero, gli ospiti possono esplorare Rendezvous, un'area dedicata alle attività ricreative, pensata per soddisfare le esigenze di ospiti di tutte le età, con minigolf, pickleball, paddle ball, teleferica e un'area giochi dedicata ai bambini. Il palazzo offre anche un eliporto privato.