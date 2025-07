Vola l’Oriente mentre gli Stati uniti subiscono una battuta d’arresto. Sono questi i due principali fili conduttori del 2025, l'anno del trentennale di Idee per Viaggiare, che comunque chiuderà con il segno positivo. “Gli Stati Uniti hanno registrato un inizio anno di grande crescita, ma negli ultimi 4 mesi hanno fatto segnare un calo anche del 20%. Gli scenari internazionali, da un punto di vista emotivo, hanno spostato l’asticella, ma il saldo resta ancora positivo”, ha dichiarato Danilo Curzi, ceo del t.o. romano.

In calo anche la Thailandia, mentre il Giappone diventa la seconda destinazione per numero di passeggeri. Le Maldive, con le due esclusive commerciali per il mercato italiano, ovvero il Sun Siyam Iru Veli e il Lily beach resort & spa, si confermano al terzo posto ed in costante crescita. “Ma la sorpresa in assoluto è la Cina – ha aggiunto Curzi -. Entrata lo scorso anno nella nostra programmazione è già la quarta destinazione come numero di viaggiatori”.

Sul fronte del Centro e del Sud America, invece, c’è ancora tanto Messico, risale il Perù dopo il rallentamento degli ultimi 2 anni causato dalle tensioni sociali nella Capitale, mentre continua la crescita dell’Argentina. In sostanza il 2025 di Idee per Viaggiare dovrebbe chiudersi con una previsione, solo per il t.o., di oltre 60 mila pacchetti venduti, con una crescita del 10% sul 2024. “I conti comunque quadrano perché siamo multidestinazione, visto che, come dice Darwin, non è chi è più grande che vive, ma chi si adatta meglio”, ha concluso Curzi.