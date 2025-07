Sono in calo gli arrivi di turisti stranieri negli Usa. Gli ultimi dati relativi al mese di giugno del National Travel & Tourism Office mostrano una diminuzione del 3,4%, mentre su base annua il numero di arrivi si mostra in calo dell’1,2%.

Finora, gli Stati Uniti hanno accolto 15.920.724 turisti stranieri nel 2025. Questo dato rappresenta l'80% della performance registrata nel 2019: il calo riguarda tutte le regioni del mondo, tranne l’America centrale e meridionale.

Fra le ragioni dei numeri in negativo, sicuramente il costo di un viaggio negli Usa, che con l’inflazione galoppante nel Paese è diventato ancora più caro. In alcuni casi, anche il contesto geopolitico mondiale e alcune politiche restrittive messe in campo dall’amministrazione americana non favoriscono gli arrivi.

Uno studio recentemente pubblicato dal World Travel & Tourism Council (WTTC) stima che il Paese potrebbe perdere fino a 12,5 miliardi di dollari di entrate derivanti dalla spesa dei viaggiatori internazionali nel 2025.