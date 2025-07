Enac inaugura l’era degli open data: le cifre del traffico aereo a portata di clic

Una nuova dashboard interattiva, trasparente, intuitiva e accessibile a tutti. A lanciarla Enac, che inaugura così un’era di open data rendendo disponibile sul sito istituzionale dell’ente uno strumento che consente di consultare liberamente i dati del traffico aereo dal 2001 a quelli in tempo reale.

“La nuova dashboard - spiega il presidente Enac Pierluigi Di Palma - non è solo uno strumento tecnico, ma si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione e semplificazione dei processi delle pubbliche amministrazioni. Attraverso la dashboard interattiva, l’Enac non solo fornisce un servizio di pubblica utilità, ma riafferma il proprio impegno verso la cultura dell’open data e la trasparenza, pilastri di un’amministrazione moderna, efficiente e al servizio della collettività”.

Basta un clic sulla sezione ‘Aeroporti/Statistiche’ del sito istituzionale per accedere a una piattaforma avanzata che permette di creare contenuti personalizzati, selezionare periodi specifici e scaricare i dati in formato excel. Tutto questo con aggiornamenti che garantiscono agli utenti di poter fare analisi in modo rapido e autonomo, basate su dati ufficiali e verificati. “È un ulteriore passo verso un’amministrazione vicina ai cittadini, aperta e inclusiva” conclude Di Pama.