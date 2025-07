La scommessa di Wizz Air Abu Dhabi finisce qui. Dal primo settembre la compagnia low cost ungherese sospenderà tutti i voli della sussidiaria creata con Abu Dhabi Developmental Holding Company, con la quale si concluderà anche la joint venture. Uno stop definitivo e uno spostamento verso il core business di Wizz, ovvero i voli su Centro ed Est Europa.

Nuove dinamiche

In una nota la compagnia parla di “una trasformazione completa delle dinamiche di mercato, delle sfide operative e degli sviluppi geopolitici in Medio Oriente”, per spiegare la decisione. Le recenti chiusure degli spazi aerei così come le tensioni nell’area, accompagnate anche dalle difficoltà legate alle revisioni dei motori degli aerei in flotta, che costringono il vettore a una continua revisione del network.

Conti in rosso

Va anche evidenziato come, sottolinea Simpleflying, dalla sua nascita nel 2021 Wizz Air Abu Dhabi non abbia mai raggiunto la profittabilità, aumentando all’opposto il rosso che nell’ultimo bilancio era salito a 39,3 milioni di euro. Il ceo Jozsef Varadi ha comunque lodato l’impegno di tutta la compagnia per portare avanti questo progetto in qualche modo unico nel panorama del trasporto aereo, anche se le condizioni attuali non consentono di confermare le ambizioni iniziali.