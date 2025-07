Velocizzare le vendite e semplificare il lavoro. Questi i due imperativi delle agenzie di viaggi che soprattutto in questo periodo, come accade ogni estate, si trovano spesso di fronte alla necessità di soddisfare richieste last minute in tempi rapidi.

Un’esigenza cui viene incontro Civitatis che, come spiega Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer dell’azienda, riduce la ricerca di fornitori a un’unica piattaforma, consentendo di vedere la disponibilità dei tour in tempo reale.

“Offriamo accesso a una vasta gamma di circuiti e attività - sottolinea de Íscar -, come ad esempio le Città Imperiali del Marocco o l’Egitto con crociera sul Nilo, prenotabili all’istante. Ma anche visite private, come a Tokyo o in Cappadocia, anch’esse con guide in italiano, oltre a escursioni e transfer. Tutto accessibile in pochi clic. È un cambiamento radicale nell’operatività quotidiana”.

Le agenzie possono dunque verificare immediatamente la disponibilità e confermare senza attese o passaggi superflui, velocizzando le vendite. “Le agenzie che integrano la nostra soluzione hanno aumentato le prenotazioni di oltre il 40%” fa notare de Íscar. Due le modalità di accesso: attraverso la piattaforma Civitatis oppure tramite integrazione API. Con la piattaforma si ha uno strumento pratico per personalizzare il viaggio in loco, mentre con l’API l’integrazione avviene in sistemi più complessi che combinano volo + hotel + attività in un unico flusso.

In tutto i dettaglianti hanno accesso a oltre 94mila attività da un’unica piattaforma e con un unico interlocutore: “Il risultato? Meno gestione, più tempo da dedicare ai clienti, assistenza a questi ultimi 24 ore su 24 e, per le agenzie, maggiore concentrazione su ciò che genera davvero valore: vendere viaggi” conclude de Íscar.