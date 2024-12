Civitatis: obiettivo 1.2 milioni di clienti italiani nel 2025

Civitatis, l’azienda leader nella vendita online di esperienze e visite guidate in italiano, sta accelerando la sua espansione nel mercato italiano, consolidando il suo ruolo di riferimento per i viaggiatori che cercano attività autentiche e di qualità. Con una presenza in oltre 4.000 destinazioni in tutto il mondo, la piattaforma offre tour guidati, escursioni e attività su misura, garantendo una pianificazione semplice e affidabile per ogni esigenza.

Nel 2024, l’azienda ha raggiunto 600.000 clienti italiani, un dato che sottolinea la rilevanza del mercato italiano per un’azienda che sta sviluppando il suo marchio a livello globale.

Óscar Fernández, Head of Communications dell’azienda, ha dichiarato: “Grazie ai risultati straordinari del 2024, siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità. Per il 2025, puntiamo a raddoppiare i clienti italiani, superando quota 1.200.000 utenti.”

Civitatis offre attualmente oltre 90.000 esperienze in 4.000 destinazioni, accessibili in cinque lingue diverse, tra cui l’italiano, lo spagnolo, l’inglese, il francese e il portoghese.

Progetti e obiettivi per il mercato italiano 2025

Sofia Visinoni, Italy Communication Specialist di Civitatis, ha delineato i principali obiettivi per il mercato italiano:

● Miglioramento ed espansione dell’offerta: nuove esperienze, destinazioni e attività su misura per i viaggiatori italiani.

● Innovazione tecnologica: ottimizzazioni costanti alla piattaforma per garantire un’esperienza di prenotazione ancora più rapida e intuitiva

● Collaborazioni locali: rafforzare il legame con operatori e istituzioni italiane per promuovere il turismo sia in Italia che all’estero. Infatti, Civitatis sta sviluppando il suo team locale sul territorio per promuovere queste azioni.

Visinoni ha affermato: “Siamo orgogliosi di vedere l’Italia come il mercato più strategico nel B2B, che rappresenta il nostro punto di forza più rilevante nel Paese. Continueremo a lavorare per offrire esperienze che rendano ogni viaggio indimenticabile”.

Un’azienda in costante crescita

Con più di 30 milioni di clienti dalla sua nascita, 90.000 esperienze disponibili in 4.000 destinazioni e una presenza in cinque lingue, Civitatis si conferma leader del settore di tour e attività turistiche. L’Italia gioca e giocherà un ruolo centrale nei piani di espansione per il 2025, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il suo successo.