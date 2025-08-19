Sono stati quasi 2 milioni i turisti transitati all'aeroporto di Fiumicino dall'11 al 18 agosto, con una media di 170mila viaggiatori al giorno. L’aeroporto di Roma ha fatto segnare di nuovo numeri record, anche se si tratta di un dato costante in questa estate, con la settimana precedente che aveva registrato 1,2 milioni di transiti.

Il bimestre giugno – luglio si è chiuso con quasi 10 milioni di passeggeri e il record che spetta al 14 luglio, con oltre 182.000 viaggiatori transitati in aeroporto.

Per quanto riguarda il lungo raggio, il mercato con i volumi maggiori è stato il Nord America, con quasi 1,2 milioni di passeggeri in due mesi e una crescita dell'1,4% rispetto al 2024. A seguire la Penisola Arabica, che ha superato i 350.000 passeggeri (+7%), con Dubai come destinazione di punta.

L'Estremo Oriente ha registrato quasi 340.000 passeggeri (+6%), con Seoul come principale meta. I collegamenti con il Centro/Sud America e l'Africa hanno trasportato rispettivamente 240.000 e 130.000 passeggeri, con crescite del 7% e del 13,5%.