Vueling, dialogo con le agenzie: nuovi tempi per il check-in

Vueling si avvicina alle agenzie di viaggi. Il vettore ha infatti iniziato una serie di incontri con Acave, l’associazione delle agenzie di viaggi specializzate spagnole, per ascoltare le richieste dei dettaglianti e venire incontro alle necessità.

Infatti, oltre alla questione della parità tariffaria, le agenzie si sono anche concentrate su questioni tecniche e operative e su questo hanno trovato un primo accordo. Il vettore, infatti, ha ampliato la fascia di giorni in cui effettuare il check-in in base alla tariffa acquistata.

Oltre alla classica possibilità di effettuare il check-in online 24 ore prima della partenza del volo, si legge su Hosteltur, il vettore ha deciso di ampliare a 15 giorni prima della partenza la possibilità di effettuare il check-in per la tariffa Fly Light, se si acquista anche il posto. Per le altre tariffe, invece, sarà possibile effettuare il check-in fino a 365 giorni prima delle partenza, una volta finalizzata la prenotazione.