Nasce MIA, l’assistente digitale per la montagna

Oltre 1 italiano su 3 frequenta la montagna tra le 6 e le 15 volte l’anno, il 70% in compagnia e il 41% spinto dalla ricerca di natura e panorami. Cresce così una domanda outdoor sempre più digitalizzata, alla quale risponde Mountain Maps, app nata in Trentino e già usata da 35.000 utenti attivi ogni mese.

Il punto di svolta è MIA (Mountain Intelligent Assistant), primo assistente AI italiano per la montagna, integrato nell’app. Funziona come una chat intelligente, disponibile 24/7 anche offline: basta digitare domande come “C’è un rifugio lungo il percorso?” o “Dove posso parcheggiare?”, e MIA da risposte personalizzate, tracciati dettagliati, punti d’acqua, ristoranti, meteo e dislivelli.

L’app, gratuita con versione Premium, ha già generato 250.000 percorsi, di cui oltre 100.000 suggeriti dall’AI, e conta 1.000 abbonati paganti. Le mappe topografiche offline, l’esportazione .gpx e la futura navigazione vocale ne fanno uno strumento avanzato per un escursionismo sicuro, preciso e sempre più su misura.

Prossimo step: l’espansione in Europa e nuove funzioni per bike e sport invernali.