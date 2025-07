MGallery Collection approda in Albania con il Green Coast Hotel

MGallery Collection si prepara a debuttare in Albania con il Green Coast Hotel. Il brand up level del Gruppo Accor porta quindi il lusso sulla riviera del Paese in un’area situata a circa un’ora dal nuovo Vlora International Airport sulla spiaggia di Palasë.

Il resort proporrà 131 camere per gli ospiti, tra cui una selezione di suite spaziose e una suite presidenziale. Ogni camera è progettata con cura per incarnare l'eleganza della vita costiera. Da ogni finestra, gli ospiti possono godere di viste panoramiche sul Mar Ionio e sulla bellezza coinvolgente del paesaggio circostante. Le cinque suite rendono omaggio all'eredità culturale dell'Albania, con dettagli artigianali su misura, che vanno da ceramiche ispirate ai romani a tessuti intrecciati a mano con cura e lavorazioni in pietra intagliata, curate con attenzione per raccontare una storia unica.

A disposizione degli ospiti, oltre alle ampie proposte culinarie, anche un’ampia offerta wellness distribuita su 5 piani e spazi meeting.