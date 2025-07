Latam estende il Lisbona-Fortaleza fino a marzo 2026

Il Lisbona-Fortaleza è un successo, come dimostra l’82% di occupazione media. Per questo motivo Latam Airlines ha deciso di estendere il periodo di servizio di questa rotta stagionale, che avrebbe dovuto terminare il 27 ottobre 2025, fino al 26 marzo 2026, aumentando le operazioni da uno a tre voli settimanali operati il lunedì, il martedì e il giovedì.

La tratta - originariamente prevista solo da aprile a ottobre 2025 e ora, invece, prorogata - continuerà a essere servita da aeromobili Boeing 787, con una capacità di 30 passeggeri in Premium Business, 57 in Economy+ e 213 in Economy.

“Lisbona-Fortaleza è un volo che collega il Brasile all’Europa in sole 7 ore e 30 minuti - sostiene Eduardo Macedo, Responsabile degli Affari Pubblici di Latam Brasile -. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questa operazione per il Ceará e per il Brasile. Per questo ci impegniamo a essere sempre attenti alle opportunità di espansione della nostra rete in modo strategico e sostenibile”.

Nell’ambito della decisione di dare priorità alla rotta Lisbona-Fortaleza, la compagnia sospenderà temporaneamente il servizio Fortaleza-Miami tra il 27 ottobre 2025 e il 26 marzo 2026.

Con circa 200 voli settimanali Latam è il principale operatore dell’aeroporto di Fortaleza. In termini di operazioni internazionali, oltre alla rotta Lisbona-Fortaleza la compagnia effettua anche la Fortaleza-Santiago.