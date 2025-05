Alla caccia del pareggio

Una risalita solida che deve passare attraverso il pareggio. I conti 2024 presentati da Ita lasciano presagire che il 2025 potrebbe essere l’esercizio per rimettere le cose al posto giusto. La prima ‘visione’ di bilancio con il socio Lufthansa ha lasciato dunque buone speranze per la stagione in corso e per il 2026.

La salita delle tariffe (in generale) e la tenuta del fuel sono senza dubbio due carte vincenti.

A tal punto che l’amministratore delegato di Ita Joerg Eberhart si è sbilanciato nel sottolineare: “Il bilancio appena approvato mostra la crescita di Ita grazie anche all’Ebit in terreno positivo. Ritengo plausibile raggiungere un pareggio del risultato netto grazie alle sinergie con Lufthansa”.

A tal proposito non si esclude a questo punto che i tedeschi possano avviare in tempi ragionevolmente brevi l’operazione per salire oltre il 41% dell’azionariato. Mentre pare ormai scontato che il brand Alitalia tornerà presto a solcare le piste. Più probabile sul lungo raggio.