Il partner perfetto per le agenzie che creano viaggi indimenticabili

La chiave per un viaggio davvero speciale sono le esperienze. Oggi, grazie a Civitatis, la piattaforma leader nella distribuzione di attività turistiche in lingua spagnola, le agenzie di viaggio possono offrirle in modo più efficiente e redditizio.

Con un catalogo di oltre 90.000 attività in tutto il mondo, la soluzione professionale per agenzie proposta da Civitatis consente di integrare esperienze uniche senza trattative complesse o lunghe contrattazioni con i fornitori. Dalle visite guidate ai transfer, fino alle esperienze gastronomiche, tutto viene gestito tramite un pannello centralizzato. Il risultato? Una riduzione fino al 50% del carico operativo quotidiano.

Inoltre, le agenzie possono incrementare la propria redditività grazie a un sistema di commissioni su ogni prenotazione, massimizzando i guadagni senza costi aggiuntivi. Lo strumento è pensato per permettere agli agenti di concentrarsi su ciò che conta davvero: far crescere il proprio business mentre i clienti vivono esperienze memorabili.

Civitatis garantisce disponibilità in tempo reale, permettendo così alle agenzie di confermare immediatamente l’attività desiderata dai propri clienti.

Ogni agenzia ha a disposizione un team locale in lingua italiana e un Account Manager dedicato, sempre pronto a fornire supporto continuo. In questo modo, gli agenti possono dedicarsi alla vendita senza doversi preoccupare degli aspetti tecnici.

Il servizio è completato da un’assistenza clienti multilingue disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque nel mondo. Ciò assicura supporto immediato, sia per le agenzie che per i viaggiatori, in qualsiasi momento del processo di prenotazione.

In sintesi, Civitatis è lo strumento che ti permette di dedicare il tuo tempo a ciò che sai fare meglio: vendere viaggi.