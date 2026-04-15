Adyen amplia la collaborazione con lastminute.com con Adyen Issuing

Adyen rafforza la collaborazione con lastminute.com. La piattaforma di prenotazione ha integrato la soluzione Adyen Issuing nel proprio stack tecnologico.

In questo modo l’azienda può beneficiare di opzioni di configurazione avanzate per le operazioni di pay-in e pay-out, con impostazioni multilivello sia per gli account che per le singole carte, abilitando al contempo l’emissione quasi istantanea di nuove carte in più valute.

“La collaborazione con lastminute.com rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa trasformare la gestione dei pagamenti, rendendo più agili e intelligenti anche i processi aziendali - dichiara Gabriele Bellezze, country manager Adyen Italia -. Supportare un’azienda così dinamica significa mettere l’innovazione al servizio della quotidianità, tramutando ogni sfida operativa in una leva per competere e cogliere nuove opportunità in un settore che cambia rapidamente”.

Affidandosi ad Adyen per i pay-in e i pay-out, lastminute.com ha semplificato la gestione dei pagamenti ai fornitori. A seguito dell’integrazione, completata in meno di un mese, i fondi possono essere trasferiti direttamente sulle carte virtuali, accelerando i pagamenti ai fornitori di 2–3 giorni e ottimizzando i costi di cambio.

Inoltre, il tempo necessario per recuperare informazioni chiave, come i saldi disponibili, si è ridotto significativamente rispetto al passato, mentre i tempi di riconciliazione sono diminuiti del 5%, permettendo ai team di lavorare con maggiore agilità e di concentrare le risorse su attività a più alto valore aggiunto.