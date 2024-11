Partirà il 3 dicembre la terza edizione di Emma Villas Academy, il programma di formazione di Emma Villas dedicato alle nuove figure professionali del vacation rental, quali il performance & quality manager centrale, il revenue manager e l’experience specialist.

In particolare, le figure formate nel programma del terzo anno dell’Academy sono 30 risorse commerciali, a cui è richiesta la gestione della parte acquisitiva e di gestione dei rapporti con i proprietari di ville; 30 risorse quality inspector, responsabili del controllo degli standard qualitativi delle strutture; 45 property manager, a cui si richiede la gestione e il controllo complessivo dell’immobile, così come di tutte le attività a supporto della locazione, 50 dealer e altri collaboratori, che si occupano delle attività commerciali e acquisitive; 5 nuove risorse manageriali, grazie all’acquisizione delle società controllate Domus Rental e Marche Holidays avvenute nella parte centrale del 2024.

Un servizio di qualità

“Con Emma Villas Academy - dichiara Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas - vogliamo rispondere alle esigenze di un mercato in crescita e garantire un servizio di qualità agli oltre 55mila ospiti che accogliamo ogni anno da tutto il mondo. Intendiamo proseguire a investire nelle attività di formazione e di recruiting di nuove figure professionali”.

Il programma di formazione 2024-25 avrà inoltre un focus specifico sull’area sales & booking e sarà ulteriormente potenziato con l’introduzione di formatori esterni. Rispetto alla costante azione di recruiting condotta dall’azienda, i profili professionali attualmente ricercati e che verrebbero subito inseriti nei programmi di formazione dell’Academy includono: portfolio developer Liguria, portfolio manager centrali, addetti amministrativi contabili con esperienza, operatori customer service e concierge. È richiesta la padronanza della lingua inglese, per molti la conoscenza del mercato immobiliare è essenziale, così come la possibilità di spostarsi in maniera autonoma. Per candidarsi è necessario inviare una mail di presentazione allegando curriculum vitae e foto all’indirizzo recruiting@emmavillas.com.

L’edizione 2024 dell’Academy, appena conclusa, ha formato più di 160 addetti del settore.