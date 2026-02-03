TTG Italia

Affitti brevi, new entry romana per Líbere Hospitality Group

Líbere Hospitality Group (LHG), operatore spagnolo di alloggi per soggiorni di breve e media durata, rafforza la sua presenza nel nostro Paese aprendo a Roma la sua seconda struttura italiana, che va ad aggiungersi a quella milanese in zona Dergano.

La new entry, già operativa con il marchio Lìbere, si trova nel quartiere di San Lorenzo e dispone di 18 appartamenti con una o due camere da letto, progettati per accogliere sia viaggiatori d’affari sia ospiti alla ricerca di soluzioni flessibili per soggiorni urbani.

“L’avvio di questa attività a Roma - commenta Niccolò Pravettoni, Head of Business Development di LHG Italia - rappresenta un passo naturale nella nostra espansione, in una posizione strategica che risponde molto bene al nostro modello di serviced apartment, orientato a soggiorni urbani efficienti, ben collegati e con servizi di qualità”.

Roma si conferma così come un nuovo punto fondamentale nella mappa internazionale di Líbere Hospitality Group essendo, come sottolinea Antón de la Rica, co-ceo di Líbere Hospitality Group, “un mercato chiave per qualsiasi operatore con ambizioni europee. Questa apertura segna l’inizio della nostra attività nella capitale italiana e rafforza una presenza che stavamo già costruendo in città come Milano”. A livello internazionale le unità operative di Líbere Hospitality Group sono oltre 1.000.

