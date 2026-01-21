Il gruppo italiano di ospitalità e turismo inbound, AG Group, ha presentato per la prima volta alla stampa lo schieramento delle sue tre divisioni, accomunate dall’obiettivo di posizionarsi e crescere nel segmento lusso e lifestyle in Italia.

“Dopo 25 anni di storia nell’hotellerie romana e il riassestamento societario post Covid, AG Group ragiona in termini di governance, riordinando il patrimonio e suddividendo le linee del business in AG Hotels per la gestione dei 6 hotel 4 stelle nella Capitale, AG Boutique Journey per l’incoming high-end e AG Hotel Consulting per la consulenza nella gestione e trasformazione alberghiera” spiega Andrea Girolami, presidente e ceo di AG Group.

Con un fatturato totale 2025 di 47,5 milioni di euro, una previsione di 88,8 milioni nel 2026 e marginalità importanti rispetto ai competitor, “il nuovo modello integrato, competitivo e dinamico massimizza il valore delle strutture nel posizionamento upscale e lusso”.

La strategia per il futuro rafforza la presenza dei 4 e 5 stelle stringendo affiliazioni con Accor e Hyatt, espande il marchio in città d’arte, piazze secondarie e destinazioni iconiche, tra cui Puglia, Costiera Amalfitana e arco alpino, amplia i servizi integrati per l’alto di gamma e attrae la domanda di consulenza del mercato alberghiero.

“La visione di lungo periodo guarda alla solidità finanziaria”, anche attraverso operazioni di cessione di asset, come la brandizzazione del Tornabuoni di Firenze da parte di Hyatt del 2021, che “ha iniettato risorse per il futuro” conclude Girolami.