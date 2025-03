Agenzie di viaggi e vettori:i due volti di Bruxelles

Esistono due normative in discussione nei palazzi dell’Ue che stanno seguendo due binari completamente sganciati tra loro ma che in realtà sono strettamente collegate: la prima è la revisione della direttiva pacchetti, la seconda sono le modifiche alle tutele per i viaggiatori in caso di ritardi dei voli aerei.

A un occhio non del mestiere le due questioni potrebbero sembrare molto simili. Ma la differenza è sostanziale: la normativa sui pacchetti riguarda i doveri dell’agenzia di viaggi o del tour operator, mentre le regole sui ritardi vanno a incidere sugli obblighi della compagnia aerea. I soggetti chiamati in causa, dunque, sono nettamente differenti.

Ed è proprio su questo punto che emerge una differenza sostanziale di approccio. Nella revisione della direttiva pacchetti, l’intento dichiarato è quello di fornire al consumatore tutte le garanzie del caso, ad esempio fissando un tetto per gli anticipi oppure ampliando l’elenco delle cause che consentono di ottenere il rimborso completo della pratica. A proposito del rapporto tra compagnie aeree e viaggiatori, invece, il tema sul tavolo sembra essere piuttosto quello di limitare gli esborsi dei vettori e dunque mettere al sicuro le casse delle aziende, riducendo il numero dei casi in cui il cliente ha diritto al risarcimento.

Il doppio scenario

Due pesi e due misure? Difficile dirlo, dal momento che i due regolamenti, come detto, stanno procedendo con iter del tutto differenti. Tuttavia il quadro complessivo che potrebbe generare l’insieme di queste norme sembra discordante.

Entrambe le ipotesi sono ancora in fase di definizione (sebbene la revisione della direttiva pacchetti sia già in fase avanzata), ma lo scenario che si va a costruire potrebbe vedere uno svantaggio competitivo di alcuni elementi della filiera.

E gli effetti reali sul consumatore finale, che nelle dichiarazioni di intenti dovrebbe essere il soggetto da tutelare, sono ancora tutte da verificare.