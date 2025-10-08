Aiav sceglie Daniele Fiorini per il ruolo di direttore generale

Daniele Fiorini è il nuovo direttore generale di Aiav – Cna Turismo e Commercio. Il manager, che si è già insediato negli uffici di Roma, avrà un ruolo strategico di coordinamento tra le diverse aree di riferimento dell’Associazione e la sede di Torino, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Aiav nel panorama associativo nazionale.

“Con l’arrivo di Fiorini – afferma Fulvio Avataneo, presidente Aiav – rafforziamo ulteriormente la nostra squadra per essere ancora più efficienti nella nostra missione, che è essere accanto agli agenti di viaggio in ogni fase del loro lavoro. In un momento segnato da normative complesse, tensioni geopolitiche e instabilità di mercato, poter aggiungere nuove competenze e know-how è fondamentale. La sua esperienza sarà decisiva per affrontare le sfide che ci attendono e per moltiplicare le opportunità a disposizione degli associati”.

Dopo i primi incarichi in Confcommercio, Fiorini ha guidato Fiavet come Segretario Generale per dieci anni, collaborando con tre presidenze e affermandosi come figura di riferimento nazionale, grazie alla capacità di rafforzare la rappresentanza istituzionale, coordinare con efficacia le strutture operative e consolidare relazioni strategiche con il territorio e con il network delle agenzie di viaggio. A questo percorso si è aggiunta l’esperienza manageriale alla guida di M-Facility S.p.A.