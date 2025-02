Airbnb e i trend della GenZ: la classifica delle mete più richieste

La Gen Z non ha dubbi: la meta ideale per una fuga invernale quest’anno è la montagna, con Livigno, Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo ai vertici della classifica. A evidenziarlo Airbnb, che sulla base delle richieste ha stilato un ranking delle mete più gettonate dai giovani in questo periodo.

In Italia le ricerche per Livigno sono aumentate del 32%, quelle per Madonna di Campiglio di 30 punti percentuali e quelle per Cortina di 18 punti rispetto all’inverno 2024. A breve distanza segue Bormio, il cui aumento di ricerche da parte dei giovanissimi è stato del 19%. La durata dei soggiorni varia dai due ai sei giorni.

Se la GenZ del nostro Paese è più propensa a scegliere di raggiungere le mete invernali più tradizionali, il discorso cambia analizzando i dati globali. Nel resto del mondo, infatti, i viaggiatori tra i 18 e i 29 anni sono guidati dal desiderio di scoprire mete poco conosciute, meglio se al caldo in località balneari. Nel dettaglio il loro interesse si concentra su città soleggiate, destinazioni in ascesa ed eventi culturali autentici e vivaci, come il Carnevale. Ecco dunque perché destinazioni Praia Grande e Porto Seguro in Brasile stanno registrando un boom di giovanissimi viaggiatori in questo inverno 2025.