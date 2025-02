Milano Cortina 2026, per l’ospitalità italiana, è già medaglia d’oro. “Su 1,5 milioni di biglietti messi a disposizione per le esperienze di soggiorno nelle due settimane dei Giochi olimpici invernali - ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente Fondazione Milano Cortina intervenuto alla presentazione dell’offerta On Location nel capoluogo lombardo - ne abbiamo già venduti 300mila in poco meno di due settimane. È l’effetto Italia: le attrattive del nostro territorio aggiungono valore ai viaggi organizzati in occasione dei Grandi Eventi sportivi, già di per sé in forte crescita da dopo il Covid, contribuendo a prolungare i soggiorni anche a una settimana dall’iniziativa olimpionica cui si prende parte”.

Con l’acquisto di altri 175mila biglietti da parte di On Location, fornitore ufficiale ed esclusivo di Hospitality per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici italiani, la disponibilità dell’offerta ufficiale è sold out per un terzo: piovono infatti richieste da oltre 60 Paesi nel mondo, addirittura da Tonga, Macao e Perù.

Ai complimenti di Martina Riva, assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche giovanili di Milano che ha ricordato anche la programmazione per le Olimpiadi di numerose iniziative gratuite in città (destinate a incrementare gli 800mila visitatori attuali), si sono poi aggiunti quelli degli ambassador Gianluca Gazzoli e Federica Pellegrini per la qualità delle venue predisposte in Lombardia.

“Per assistere agli eventi in location off-site - ha spiegato Emilio Pozzi, ad di On Location - abbiamo brandizzato tre Clubhouse 26 a Milano (Dazi), Livigno (ex scuola di sci) e Cortina (Ristorante 5 Torri), usufruendo dei prestiti del Museo olimpionico di Losanna. Analoghi allestimenti sono poi previsti per tre spazi di gara, la Milano Ice Skating Arena di Assago, la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena e il Milano S. Siro Olympic Stadium, proponendo tre livelli di experiences (classic, premium, private)”. Con più di 10mila combinazioni in vendita sulla piattaforma onlocationexp.com, fra cui i pacchetti esclusivi Winter Essencials, Milano Cortina 2026 è già entrata nella storia d’Italia.

Alberto Caspani