Emirates: con Shenzhen quarta rotta sulla Cina da Dubai

Ha preso il via il quarto collegamento sulla Cina di Emirates, che aggiunge la rotta su Shenzhen in aggiunta a quelle già operative su Pechino, Shanghai e Guangzhou, per un totale di 42 frequenze alla settimana da Dubai.

“Questo traguardo rappresenta l’impegno costante di Emirates nel rafforzare la nostra presenza nella Cina continentale e nel supportare gli obiettivi del Paese in termini di commercio e turismo – sottolinea il deputy president e chief commercial officer Adnan Kazim -. Si tratta inoltre di una scelta strategica che si inserisce nel rafforzamento delle relazioni tra Cina ed Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di collegare in modo fluido il corridoio dell’innovazione della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, un hub internazionale per l’innovazione e la tecnologia che mira, attraverso i nostri voli, ad attrarre risorse globali nel settore”.

Operato con un Boeing 777-300ER a quattro classi, il volo EK328 parte da Dubai alle 10:05 e arriva a Shenzhen alle 22:00, mentre il volo di ritorno EK329 decolla da Shenzhen alle 23:55 con arrivo a Dubai alle 03:40 del giorno successivo.